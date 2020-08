El picante regreso de Cande Ruggeri a puro movimiento que no podrás dejar de mirar

View this post on Instagram

Les prepareu0301 una rutina FULL BODY para trabajar todo el cuerpoud83dudcaaud83cudffbud83dudc4aud83cudffb y como siempre, acompanu0303ada de mis amigos de @rexona.arg que nos invita A TODXS a seguir moviendonos dentro de nuestras casas! u00bfUstedes como vienen? u00bfSe animan a hacerlo? Vamos con toda !! #SigamosMoviendonos. . Aclaro como siempre que NO soy profe, pero hace au00f1os que entreno y siempre trato de mostrarles ejercicios que fui aprendiendo de mis profes y que a mi me dieron resultado !