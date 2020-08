Carmen Barbieri reveló un 'cochino' secreto de Moria Casán

Carmen Barbieri se robó en la noche del martes toda la atención en el plató del Cantando 2020 al revelar en vivo un secreto muy íntimo, con tintes escatológicos, de Moria Casán.

Ambas son amigas de hace años y compañeras durante gran parte de su trayectoria de la revista porteña. Conociendo bien a la 'One', la madre de Federico Bal se despachó con una confesión que sorprendió a todos.

"Voy a decir algo de Moria: cuando se ríe en el escenario, se mea. ¡Pero se mea toda! ¡Pero no es de ahora, es de cuando era pendeja!", dijo de improviso Barbieri.

"¡Mirá que habíamos escuchado cosas de Moria!", dijo Ángel de Brito, dándole pie a la jurado para que haga uso de su derecho a réplica. "Ahora trato de contenerme, pero me hago pis, es verdad. (...) Es verdad que me tiento mucho", reconoció la 'One'.