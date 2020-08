Tremenda revelación: un trío amoroso quedó al descubierto en el Cantando 2020

El Cantando 2020, el nuevo show de Canal Trece en tiempos de pandemia, sigue brindando momentos inolvidables y en muchas ocasiones también bastante polémicos.

Solo hace falta irse a la noche del jueves, donde entre charla y charla se reveló un juego amoroso a tres puntas que dejó a todos boquiabiertos.

Lucas Spadafora fue uno de los protagonistas. El chico se unió a Lola Latorre, la hija de Yanina, y se ha notado complicidad entre ellos. El jueves por la noche, se produjo algo particular en el piso, ya que Lizardo Ponce y Sofi Morandi, famosos en las redes, mandaron al frente a su colega.

«Hicimos nuestros propios vivos, lo damos todo. Me gustaría estar con Lola. Siempre hay momento para bailar”, señaló Lucas cuando le consultaron por su actividad en las redes mientras Lizardo salía en el ciclo mediante una videollamada. “Contaron hoy en un vivo que hubo un chape, o un beso”, adelantó Ángel de Brito. “Fue un chape que yo planeé”, reconoció Sofía Morandi.

Lucas acordó con Morandi, y contó: “Fue Sofi que me obligó”. El nombre de la persona en cuestión no se había revelado hasta el momento hasta que Lizardo lo mandó al frente: “Está en el piso”. Uno por uno, fueron preguntando hasta que apuntaron a Facu Mazzei. Ángel se dio cuenta enseguida y postuló con la picardía que lo caracteriza: “Todas las balas conducen al mismo lado”.

“Yo estoy soltero. Contemos todo. Estábamos pasando una buena noche y vino Sofi Morandi y me dijo que me lo chape porque era su cumpleaños. Le dije que sí, si me la chapaba a ella. Y así fue”, reveló el bailarín viendo que no tenía salida. “Re bien besan los dos. Me gustó”, agregó Mazzei poniéndole picante al programa. «¿De dónde salió la info? Me quemo solo”, sostuvo Lucas Spadafora.