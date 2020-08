La explosiva acusación de Nicole Neumann contra Cubero que revolucionó la farándula

Nicole Neumann se despachó con todo contra su ex Poroto Cubero, al que acusó de una manera muy fuerte ante las cámaras de televisión.

La modelo se contagió de coronavirus, al igual que su hija Indiana, y aprovechó una entrevista con una programa de televisión para asegurar que su ex "no estuvo en el peor momento".

Según comento Nicole, durante su etapa de aislamiento preventivo el padre de sus hijas no se acercó nunca por su casa, sino que fueron sus amigas las que la asistieron con las compras y demás necesidades.

"No hablé con nadie, no hubo mensaje ni nada. Tampoco lo espero: no estuvo en el peor momento de las cuatro… imaginate. Ya está. Superó todo. Yo duermo tranquila. Hay resentidos que se aprovechan y cuando ven mal a las personas, aprovechan para pisotearla… Pero fue un miedo todos los días porque hay que controlar la saturación de la sangre, la fiebre… ya está", agregó.