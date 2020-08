Leonardo Sbaraglia corrió 11 kilómetros, pero... ¡mirá por dónde!

Así como casi todos los artistas argentinos, Leonardo Sbaraglia permaneció mucho tiempo encerrado en su casa desde que decretaron la cuarentena obligatoria. Eso lo obligó, sumado al cierre de los gimnasios y a la prohibición en primera instancia de salir a correr al aire libre, a tratar de hacer ejercicio como se pueda.

Por eso es que en una nota con Teleshow confesó que corrió ¡once! kilómetros en un día en los distintos ambientes de su departamento.

"He corrido acá. Tengo un radio de 35 metros cuadrados, aproximadamente. Haciendo no sé cuántas vueltas, un día he llegado a los 11 kilómetros", dijo el actor de Dolor y gloria y, actualmente, de Amor de cuarentena, una obra de teatro por WhatsApp. ¿Si hubo quejas por los trotes en su piso? Lejos de eso: "No hubo quejas, tengo muy buenos vecinos acá. La verdad que tenemos una comunidad muy buena".

"Algo que tengo en la vida es fuerza de voluntad y capacidad de laburo. Mi trabajo me gusta mucho si hablamos de laburo, pero además si hablamos de fuerza personal: tengo mucha capacidad de reinventarme y tirar para adelante. En general, me da la sensación de que soy más bien un tipo que le pone garra a la vida", reflexionó Sbaraglia sobre estos días de encierro.