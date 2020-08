Juanita Viale se puso picante con Alberto Fernández: ¿qué dijo de él?

View this post on Instagram

Termina un du00eda muy largo e intenso para nosotros, pero muy importante y alentador para el pau00eds. El acuerdo con los principales acreedores privados para reestructurar parte de nuestra deuda pu00fablica es un gran alivio en esta situaciu00f3n tan difu00edcil que atravesamos. Pero tambiu00e9n es un primer paso, fundamental, que da seriedad y previsibilidad a nuestro proyecto. El primero de muchos que debemos dar para construir esa Argentina justa, igualitaria y pujante, una tarea que llevaremos a cabo entre todos. Este acuerdo tambiu00e9n significa que la negociaciu00f3n que comenzaru00e1 pronto con el Fondo Monetario puede completarse en tu00e9rminos sustentables, sosteniendo los mismos principios y criterios que en la negociaciu00f3n con privados, y en forma coherente e integral. El Fondo ya ha reconocido que nuestra deuda era insostenible. Ahora resta buscar una soluciu00f3n que no postergue mu00e1s a quienes sufren y a quienes la pandemia ha puesto en una situaciu00f3n de extrema vulnerabilidad. A la vez, avanza en el Congreso el proyecto de Ley para ofrecerles estos mismos criterios de canje de la deuda a nuestros acreedores locales. Esto es inu00e9dito en la historia reciente y un avance institucional para construir confianza a futuro. Es tiempo de construir una Argentina seria, previsible, solidaria e inclusiva, donde los nu00fameros cierren, como dijimos siempre, con la gente adentro. Nadie puede ser feliz viendo a un compatriota que sufre, porque nadie se salva solo. Es tiempo de construir, tambiu00e9n, un mundo con mu00e1s empatu00eda y sensatez, donde la producciu00f3n y el trabajo estu00e9n por encima del capital especulativo. Donde las necesidades de los mu00e1s pobres sean atendidas antes que los intereses de quienes estu00e1n en una situaciu00f3n de mayor privilegio. En esa tarea tiene mucho para contribuir nuestra regiu00f3n, integrada por pueblos con historias comunes que han sido vu00edctimas de los mismos despojos y las mismas decisiones irresponsables que llevaron a nuestras naciones a la postraciu00f3n. Ahora nos resta demostrar que somos capaces de construir nuestro propio destino, que estamos en condiciones de volver a crecer y de volver a ponernos de pie. Ya lo hicimos muchas veces. Hagu00e1moslo una vez mu00e1s.