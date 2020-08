Con Fantino positivo de coronavirus, ¿quién lo reemplazará en la conducción?

La periodista Marina Calabró reveló que el conductor Alejandro Fantino, quien dio positivo de coronavirus, será reemplazado por Horacio Cabak en el programa Fantino de Tarde por América.

El sábado por la noche, el ex conductor de Animales Sueltos subió un video a su Instagram para comunicar la noticia. “Me gustaría contarles cosas más agradables, pero les quiero comunicar que el sábado, alrededor de la una y media, dos de la madrugada, me empezó a doler atrás en el cuello y me empezó a picar la garganta”, expresó Calabró en su columna por Radio Mitre

En tanto,afirmó: “Estoy bien, perfecto, no tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos pero soy positivo de COVID. Voy a estar offline un tiempo para concentrarme. Estoy acá, voy a leer, tengo mis juguetes. Así que les mando un beso gigante y cuídense”.

Mauricio D’Alessandro, parte de su equipo en el programa, también dio positivo. En tanto, la ex Intrusos, Marcela Tauro, dio negativo como así también su pareja. Hasta el momento, se esperaba el resultado de Luis Ventura, que se realizó un hisopado de forma privada.

Ante esta eventualidad, las autoridades del canal decidieron que durante las próximas semanas la conducción de “Fantino a la Tarde” esté a cargo de Horacio Cabak. Además, se suma Dani Ambrosino para colaborar en la emergencia.