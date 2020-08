¡Impiadosa! Marcela Tauro lo destrozó a Nicolás Cabré

El romance entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré, que termino hace al menos dos meses, sigue dando tela para cortar.

La que se enganchó de nuevo con el tema fue la periodista de espectáculos Marcela Tauro, ahora panelista del programa Fantino a la Tarde, tras abandonar Intrusos, peleada con Jorge Rial, después de 17 años.

"Ella dice 'recuperé la autoestima'. Es una frase muy fuerte porque significa que ¿le había dañado la autoestima? ¿Cabré daña la autoestima?", consultó Fantino a sus panelistas y Marcela Tauro tomó la posta: "Sí, claro. Él se la dañó".

"Esto representa a muchas mujeres, muchas me cuentan que tuvieron relaciones tóxicas, que quedaron con la autoestima mal, que sienten que no sirven para nada. Y me parece bueno este tema para tratarlo, porque si le pasa a Laurita que es una chica joven y exitosa, con un futuro brillante le puede pasar a cualquiera", amplió.

Y remató: "Ella se puso de novia con un señor que ha salido con las mujeres más bellas de la Argentina y con todas terminó mal. Eugenia Tobal también terminó con el autoestima por el piso cuando la dejó por la China Suárez. Por suerte, Laurita lo pudo sanar y contar. Lo tiene superado".