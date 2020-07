Otro escándalo con un ex Bersuit: la hija de un músico clave lo denunció por abuso

Oscar "Osky" Righi fue el guitarrista de la banda Bersuit Vergarabat durante 16 años, de 1990 a 2016.

Luego abandonó le proyecto, y fundó el grupo La Rayada, junto a la actriz Romina Gaetani, con quién estuvo en pareja.

La hija del guitarrista, Lucía Righi, sacudió al ambiente cuando aseguró que va a denunciarlo por abuso.

Este escándalo se suma al del "Pelado" Cordera, ex cantante de la banda, que había sido denunciado tiempo atrás por hacer apología de la violación y el abuso.

"Mi nombre era Lucía Righi, mi papá Oscar Righi abusó sexualmente y psicológicamente de mí y de otras mujeres y personas desde que tengo memoria", publicó en su Facebook.

"Desde que tengo memoria, le temo a la oscuridad. Decía que un hombre de sombras venía a tocarme y hablarme a la noche. No pude dormir en silencio hasta los 11 años", narró.

"De chiquita me pasaban cosas raras, tenía pensamientos cínicos y me daba culpa después. Luli tenía un padre famoso y fantástico, que la llevaba a los lugares más caros, y le daba sushi. Este papá venía una vez cada tanto, mientras se iba de gira y se fisuraba la plata en prostitutas, hoteles de cinco estrellas, cocaína y alcohol, entre más cosas seguramente", recordó.

"Este papá apareció cada vez más, las pesadillas y los juegos 'sádicos' aumentaron. Luli la mentirosa de repente, dijo que la abusaban sexualmente en la escuela. y papi la llevo al psicólogo, y automáticamente papi le dijo a Luli que su mama era un demonio, que la maltrataba y que tenia que irme a vivir con él", agregó.

"También me hablaba de sus cosas personales, privadas e intimas, desde muy corta edad. Pero guarda, a papi no se le contradecía nada, sino empezaban los tirones de pelo y los gritos", precisó.

“Papi me pedía que me bañe con él, estaba bien, ¿no? Era chica. Papi me pedía que me bañe con él... ya tengo 13, ¿no te parece un poco raro? Papi me tocaba mi cuerpo mientras dormía, ¿Está bien? No, porque no puede ser cierto porque yo era horrible, no era como las demás, sólo era una buena compañera de charlas, de descargas”, escribió

"Me hablaba en calzones, con erecciones cuando salia de bañarse. Papi... ¿papá? El mismo que me gritaba hasta sentir que era un pedacito de ceniza. Ya no soy víctima, y nadie me tenga pena. Me equivoqué, y lo veo. Disculpas", sentenció.

"Esta es mi historia, mucho más extensa, pero es por acá. Espero que todas las mujeres y personas abusadas por Oscar Righi puedan decirlo. Conozco a muchas que lo saben, y que fueron víctimas de él, con las que ya me comuniqué. Este mundo es enfermo, y los enfermos se enferman porque alguien también los enfermó", concluyó.