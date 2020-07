¿Nuevo amor?: El ex de Charlotte Caniggia "muy enganchado" con una chica trans colombiana

Tras los miles de escándalos con Charlotte, luego de haberse separado, Lhoan se mudó a Medellín, Colombia. Allí conoció a Mara Cifuentes, una chica trans colombiana que es muy reconocida en dicho país.



En una entrevista minuciosa con la revista de espectáculos Pronto, el joven contó cuándo conoció a Mara. "Hace un tiempito... Por amigos en común. En realidad, un fotógrafo muy importante fue quien nos presentó".



Y la elogió: "Me encontré con una persona súper linda, buena, luchadora. Tiene una historia de vida muy dura y pudo salir adelante de muchas cosas", dijo con tono enamorado.



La pregunta del millón no se hizo esperar: ¿Están de novios? Por ahora, él prefiere no ponerle título a la relación evidentemente. "No, novios no pero sí somos muy amigos. Nos estamos conociendo", remarcó claramente.



Sin embargo, admitió que ya pasó algo entre ambos: "Sí... En una oportunidad la besé y me gustó. Fue muy lindo porque es una mujer muy linda. Creo que cualquier hombre se tentaría al lado de ella porque es súper bonita. Es una mujer hermosa".