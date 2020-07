"Cantando 2020": Sale Malaspina, entra…¿Juanita Tinelli?

En esta nueva entrega del Cantando, serán 16 los famosos integrantes ,cada uno con su soñador, deberán mostrar su talento para cantar frente a un jurado de especialistas. Ángel de Brito y Laurita Fernández serán los conductores del certamen que se realizó por última vez en 2011 y que promete un regreso triunfal.

Lo sumamente interesante es que Juanita Tinelli se sumará al programa en esta oportunidad. A la joven de 17 años siempre le gustó estar frente a cámara y ha realizado algunas participaciones bailando en ShowMatch, el ciclo conducido por su papá, Marcelo Tinelli.

A post shared by Juana (@juanittinelli1) on Feb 6, 2020 at 3:54pm PST

View this post on Instagram

“Esto es primicia, no sé cómo no lo conté antes. Va a trabajar en el Cantando, conmigo, muy cerca mío, no puedo decir todavía de qué manera, la señorita Juanita Tinelli”, conto demás Ángel de Brito.



El polémico cambio de ultimo memento se dio porque Romina Malaspina había sido convocada para ser parte y la conductora de Canal 26 dio su palabra de que iba a ser parte, pero más tarde la joven se arrepintió y dio marcha atrás en un momento clave.

A post shared by ROMINA MALASPINA ud83cudde6ud83cuddf7 (@romimalaspina) on Jul 2, 2020 at 2:13pm PDT

View this post on Instagram



“Siento que no voy a poder, que no voy a poder dar todo de mí”, dijo la marplatense directamente en Los ángeles de la mañana.

“Vine a anunciar que no voy a ir porque me agarró desprevenida todo esto. Fue todo tan intenso en las últimas semanas, con todo lo que me viene pasando que, de verdad, vengo a darles la gracias por la oportunidad increíble”