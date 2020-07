Cambios: La intimidad de Jésica Cirio tras la recuperación de Insaurralde

View this post on Instagram

Si hay algo que aprendu00ed en estos du00edas es que nada estu00e1 por encima de la salud y la familia u2764ufe0f Siempre creu00ed tenerlo presente, pero me di cuenta de que en el medio de la rutina una siente que nada puede esperar y vivimos a mil por hora! Creo que cuando volvamos a la normalidad va a ser de una forma distinta para todos... quu00e9 piensan? Quu00e9 les enseu00f1o todo esto? ud83dude18 Look: @cocotdufour