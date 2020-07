¿Media horita con Silvia Süller? Mirá cuánto cuesta y qué podés hacer

Silvia Süller es, ante todo, graciosa, de cualquier manera.

Te puede sacar la carcajada sincera, o la risa nerviosa, pero cuando se larga a hablar, muchos se quedan enganchados donde esté.

Así que la mediática eligió desempolvar y exacerbar esa virtud para ganar un dinero.

Y publicó en su Instagram: "ATENCION: DEBIDO A Q MI TRABAJO ES PURAMENTE SOCIAL ES Q DECIDI, (XQ D CASA NO M MUEVO NI LOCA NI PARA IR A LA TV), RECIBIR LLAMADOS Y HABLAR CON UDS TIPO STAND UP D MEDIA HORA X 300$ CHARLAMOS LO Q KIERAN ...HAY MUCHA GTE Q M PREGUNTA, X ESO LO DECIDI ....KIEN KIERA M ESCRIBE X PRIVADO Y LE PASO MI CBU PARA EL DEPOSITO, CUANDO M MUESTREN EL PAPEL DEL DEPOSITO HABLAMOS...Y TBIEN VIDEOLLAMADA! SE ENTIENDE!!!! BESOSSSSS!!!!! XQ NO DA HACER VIVOS, DICEN CUALQUIER COSA Y LOS Q KIEREN REALMENTE HABLARME NO PUEDEN...!!!!!