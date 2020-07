Floppy Tesouro la hizo re bien: Tras el escándalo del "video", ahora tiene lugar en…

Ya pasaron 8 años de su última edición, y esta semana anunciaron el regreso del Cantando por un Sueño, que será conducido por Ángel de Brito y con varios famosos ya confirmados como Miguel Ángel Rodríguez, Carmen Barbieri, Flor Torrente y Adabel Guerrero, entre otros participantes mas.

Ahora, sorpresivamente y luego del escándalo por un video del que habló ella misma, Floppy Tesouro reveló que también fue convocada, y está muy cerca de cerrar la propuesta.



"En realidad no lo hablé todavía con nadie, llegó la propuesta del Cantando, lo cual me pone muy contenta, estoy muy agradecida. Me encanta cantar, yo siempre comparto cosas cantando, he estado en un Cantando y llegué lejísimos"