¡Se picó!: Natalie Weber le dijo de todo a Wanda Nara en un vivo y Zaira salió a defenderla

En un vivo con su amigo Facu Verón, Natalie realizó polémicos comentarios sobre Wanda Nara a quien seguramente le causó una dolorosa impresión:



“Tendría que hacer un curso de Photoshop. Así, cuando se afina la pierna, no le queda el cuádriceps como en la pantorrilla. Parece que se le hubiera derretido un pedazo de madera”, aseguró.



Acostumbrada a estar en el foco de la atención mediática, Wanda Nara no es ajena a las críticas. Pero eso no impide que su círculo íntimo se enoje cuando la cuestionan. Por eso, Zaira Nara no dudó en salir al cruce de Natalie Weber, quien le dedicó fuertes comentarios a su hermana.



“Y debería decirle a las esposas de los futbolistas del mismo equipo de Icardi que no la filmen. Porque cuando la filman es el triple de lo que muestra ella misma en sus redes. Que está mal igual, ¿por qué se achica? ¿Por qué no se acepta como es y quiere vender una imagen de lo que no es? Eso está mal. Hay un mensaje erróneo ahí”



Luego de semejantes acusaciones, Zaira saltó a defender a Wanda con un tweet respondiendo a la publicación de un medio por las polémicas declaraciones de Natalie: