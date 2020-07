Tras el supuesto trío, Ritó se cruzó con Cirio: ¿qué se dijeron?

Sonado fue el escándalo que generaron las declaraciones de María Eugenia Ritó, sobre un supuesto trío sexual que habría realizado junto a su marido y la influencer fitness Jésica Cirio.

Según la vedette, cuando Cirio era stripper en un boliche, ella le dijo a su esposo que la chica le gustaba, y sucedió lo que después contó.

Cirio contestó con calma ante el rumor, negando lo que Ritó afirmó.

Ahora parece que Ritó y Cirio conversaron sobre le tema, según dijo la propia vedette, famosa por su verborragia.

"Me llamó. Voy a contar una realidad. Me llamó ella y quiero aclarar bien lo que dije en la radio con Marcelo Polino. En algún programa de televisión se dijo que la que había hecho conocida a Jésica era yo y eso es verdad. La conocí en esa época cuando yo estaba con mi marido, y la que la hizo conocida fui yo”, dijo, luego de quejarse d eque ahora no le atendía ni el teléfono.

“En un momento estuvo todo bien y nos veíamos, pero después, no sé… No hubo una comunicación”, aseveró. Después, María Eugenia relató cómo fue la tensa charla que tuvo con Jésica. “Yo ahora le dije que le había puesto ‘like’, que le hablé en Instagram, pero ella me dijo que no maneja la cuenta”, continuó.

“Está todo bien, la respeto. No estoy hablando mal de ella. Yo también fui 'señora', ahora soy ex. De todas maneras, fue a mi casamiento cuando no era nadie, en relación a persona pública y conocida. y sé muchas cosas de ella que no voy a hablar, pero que la gente ya sabe”, disparó.

“Me parece que a pocas palabras, buen entendedor. Creo que con eso dije todo”, concluyó, sin ceder ni un tranco.