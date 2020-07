Susana Giménez recordó el día que su vida cambió para siempre : Mirá la foto retro que clavó

View this post on Instagram

Tantos du00edas en casa, sin trabajar, la cabeza no para! Y mientras hago cosas los recuerdos, como en una pelu00edcula, van y vienen una y otra vezu2026. Con todos los que hablo me dicen que les pasa lo mismou2026Seru00e1n los efectos colaterales de esta cuarentena! Bueno, quizu00e1s haya llegado el momento de ordenarlosu2026 El du00eda de la independencia u201cOk, a partir de ahora estoy sola para todou201d, ese era el u00fanico pensamiento en mi cabeza el du00eda que decidu00ed separarme del padre de Mercedes, mi hija. Sabu00eda que no iba a ser fu00e1cil, en esa u00e9poca nadie se separaba, nunca habu00eda trabajado, era muy chicau2026 Hoy estoy convencida de que esa idea de ser INDEPENDIENTE marcu00f3 mi destino para siempre. Me postulu00e9 como azafata en varias lu00edneas au00e9reas y deju00e9 mi foto (esta que ven publicada) para trabajar como modelo en agencias de publicidad. El mismo du00eda que me llegu00f3 la confirmaciu00f3n de una vacante en Aerolu00edneas Argentinas me llamaron para un casting. La primera era la promesa de un trabajo seguro, con un sueldo fijo. La de trabajar como modelo, una oferta mucho mu00e1s divertida (siempre me encantu00f3 la moda) y con mu00e1s posibilidades de crecimiento, pero infinitamente mu00e1s arriesgada. Como ya saben, optu00e9 por la segunda. Ese du00eda elegu00ed un camino que en aquel momento jamu00e1s hubiera imaginadou2026 To be continued! #sunovela #susanagimenez #momentos #carrera #vocacion #mujer #independiente