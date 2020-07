Silvina Luna contó por qué se fue del programa de Moria: "Tenía ganas de...

Silvina Luna llegó hasta el programa de Pampita Ardohain con los puños llenos de verdades.

¿El tema en cuestión? Su alejamiento de Incorrectas, el programa que conducía Moria Casán, y que se emitía por América.

La despedida fue abrupta, de hecho, Luna abandonó la silla en vivo tras una discusión con la conductora, diva histórica a la que está demostrado que no conviene tener de enemiga.

"Fue cuando me fui de Incorrectas que yo tuve un entredicho con Moria. Ahora viéndolo a la distancia no tenía nada que ver, fueron dos opiniones diferentes, pero ya tenía ganas de hacer otras cosas y ya no estaba con la energía puesta en el programa. Entonces me agarré de eso para poder irme, es la realidad", apuntó luna, asumiendo de aguna manera la responsabilidad por haber actuado de manera exagerada.

¿Y cómo quedó la relación entre la ex Gran Hermano y La One? "Hablé después de unos meses y todo re bien. Ella es súper abierta y copada, y yo la quiero mucho".

Y remató, para que no entendamos más nada: "Obvio que volvería a trabajar con ella".