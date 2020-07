Ningún frío: Sofía "Jujuy" Jiménez se escapó sin la parte de abajo pero…

View this post on Instagram

Estado actual: ud835uddd8ud835uddebud835udde3ud835uddd4ud835udde1ud835udde6ud835udddcud835udde2ud835udde1, ud835udddaud835udde5ud835uddd4ud835udde7ud835udddcud835udde7ud835udde8ud835uddd7, ud835uddd4ud835udde0ud835udde2ud835udde5 ud835uddd8ud835udde1 ud835udde7ud835udde2ud835uddd7ud835uddd4ud835udde6 ud835udde6ud835udde8ud835udde6 ud835uddd9ud835udde2ud835udde5ud835udde0ud835uddd4ud835udde6!!! ud83dudc9eud83cudf08ud83dudca5ud83cudf40 ud835uddd8ud835ude02ud835ude02ud835ude02, ud835ude01ud835uddfcud835uddf1ud835uddfc ud835uddefud835uddf6ud835uddf2ud835uddfb ud835uddfdud835uddf2ud835uddffud835uddfc ud835uddf0ud835uddfcud835uddfaud835uddfc ud835uddfaud835uddf2 ud835uddf2ud835ude05ud835uddfdud835uddf9ud835uddf6ud835uddf0ud835uddeeud835uddfb ud835uddf2ud835ude00ud835ude01ud835uddfc? ud835udde5ud835uddd8ud835uddd4ud835udddf, ud835uddfeud835ude02ud835uddf2 ud835uddf5ud835uddeeud835uddf0ud835uddf2 ud835udfef ud835uddf1ud835uddf6ud835uddeeud835ude00 ud835uddf2ud835ude00ud835ude01ud835uddeeud835uddefud835uddeeud835uddfaud835uddfcud835ude00 ud835ude01ud835uddfcud835uddfaud835uddeeud835uddfbud835uddf1ud835uddfc ud835ude00ud835uddfcud835uddf9 ud835ude06 ud835uddf5ud835uddf2ud835uddf9ud835uddeeud835uddf1ud835uddfc ud835uddf0ud835ude02ud835uddeeud835uddf9 ud835ude03ud835uddf2ud835uddffud835uddeeud835uddfbud835uddfc ud835uddeeud835uddf9 ud835udfedud835udfecud835udfecud835udfec% ud83dude33 . Sin dudas la ud835udde0ud835uddd4ud835udddaud835udddcud835uddd4 ud835uddd8ud835uddebud835udddcud835udde6ud835udde7ud835uddd8 ud83dudcab a mi no me jodan ... ud835uddec ud835uddd4ud835udde0ud835udde2 ud835uddd6ud835udde5ud835uddd8ud835uddd8ud835udde5 ud835uddd8ud835udde1 ud835uddd8ud835udde6ud835udde2!!!! (Y si tienen dudas, pues u00e9chenle un vistazo a mi feed ud83dude48) #PasaronCosas ud83dude43 Deseo de corazu00f3n que puedan ud835ude03ud835uddeeud835uddf9ud835uddfcud835uddffud835uddeeud835uddff ud835uddf9ud835uddeeud835ude00 ud835uddfdud835uddf2ud835uddfeud835ude02ud835uddf2ud835uddfbu0303ud835uddeeud835ude00 ud835uddf0ud835uddfcud835ude00ud835uddeeud835ude00 ud835ude06 ud835uddf0ud835uddfcud835uddfbud835uddf2ud835uddf0ud835ude01ud835uddeeud835uddff ud835uddf0ud835uddfcud835uddfb ud835uddf9ud835uddfc ud835ude03ud835uddf2ud835uddffud835uddf1ud835uddeeud835uddf1ud835uddf2ud835uddffud835uddeeud835uddfaud835uddf2ud835uddfbud835ude01ud835uddf2 ud835uddf6ud835uddfaud835uddfdud835uddfcud835uddffud835ude01ud835uddeeud835uddfbud835ude01ud835uddf2ud835uddf2 ud835uddf2ud835uddfb ud835uddf9ud835uddee ud835ude03ud835uddf6ud835uddf1ud835uddee ud83dude4cud83cudffc Los abrazo y les comparto un poquito de MI actualidad ud83dude48 P/d: Cada vez mu00e1s convencida que somos dueu00f1os y creadores de nuestra realidad. Sin dudas se ud835ude01ud835uddffud835uddeeud835uddfbud835ude00ud835uddf3ud835uddfcud835uddffud835uddfaud835uddee ud835uddf0ud835uddfcud835uddfbud835ude00ud835ude01ud835uddeeud835uddfbud835ude01ud835uddf2ud835uddfaud835uddf2ud835uddfbud835ude01ud835uddf2 y ahu00ed estu00e1 LA CLAVE! Saber cu00f3mo surfear esas olas verdad? Ah, y las fotos tienen los presets de la genia de @anitathomasph estu00e1n buenu00edsimos!!! Y fueron tomadas por el capo del @coya.suarez ud83dudcf8