Fernanda Iglesias, Rocío Guirao Díaz y el c.... ¡qué pregunta!

Fernanda Iglesias se metió en el revuelo que generó el portazo de Rocío Guirao Díaz al programa de Pampita Ardohain, donde se desempeñó, con solvencia dicen, como panelista durante el 2019.

Se tejieron varias hipótesis para encontrar respuesta a la negativa. Que le pedían que trabaje gratis, que no se llevaba bien con el equipo de producción, o que le ofrecían solamente 5000 pesos.

Guirao Díaz respondió desde varios ángulos.

El cuidado de su madre en coronavirus, y la ecuación que "no me cierra", porque gana mucho más dinero en su casa, promocionando marcas, como una de las modelos más buscadas en Instagram.

Y la que estalló fue Fernanda Iglesias, legendaria periodista de vasta trayectoria en TV tocando los temas más diversos, centrándose fundamentalmente en los chimentos.

"¿Cuál es el problema de que le ofrezcan cinco mil pesos? Bastante le ofrecen. No sé qué puede aportar como panelista Rocío Guirao Díaz. Bastante que la llaman. Es como si a mí me llaman como modelo y me ofrecen poco. Por ahí no soy perfecta para ser modelo, entonces dame cinco mil pesos que te desfilo”, argumentó.

Y ante la defensa de otra participante de la labor de Guirao Díaz terminó de estallar: “¿Cuándo la viste a Rocío traer una primicia, desarrollar una noticia, saber algo sobre un tema, hacer una pregunta interesante? Yo no la vi. ¿Entonces todos los que estudiamos, los que sabemos y nos rompemos el cu… laburando de periodistas y no tenemos ese cul… que tiene Rocío Guirao Díaz no valemos nada?”, reflexionó.

Para pensar.