Nicole Neumann develó quién filmó el "descuidado" video de Viciconte y Cubero

Muchas dudadas hubieron respecto de quien grabó el video de Fabián Cubero bajándole los pantalones a Mica Viciconte cuando ella estaba desprevenida en la cocina, que atormentó a Nicole durante la semana.



Fue el mismo Poroto quien compartió dicho video en Instagram con las imágenes de la polémica “Cuando arranca como juego y termina mal”.



Lo verdaderamente polémico fue cuando le consultaron a Mica por lo sucedido donde muy incómoda y entre risas, Viciconte explicó que las nenas (hijas de Nicole) no estaban ahí: “No puedo decir quién filmaba por supuesto, pero no, somos grandes, please".



Sin embargo, Nicole Neumann no lo soportó y reveló ante diferentes medios quién fue la persona que grabó el video de la polémica: “Fue una de mis hijas”.



Anteriormente, la modelo de Nosotros a la Mañana se había vuelto loca por el hecho de que sus hijas hayan presenciado el instante en que Cubero le quitó los pantalones a Viciconte y lanzó muy dolida: “Es terrible, no entiendo... Yo ya no puedo dialogar por nada con Fabián, no obtengo respuesta alguna. O en su defecto, días después, siempre negativas. El abogado tiene el tema”.