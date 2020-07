¿Su pasado la condena?: María Eugenia Ritó cada vez complica más a Jésica Cirio

Durante los últimos días María Eugenia Ritó sacó a relucir una, hasta el momento, desconocida enemistad con Jésica Cirio y dejó a la luz una serie de situaciones que arruinaron su relación con la conductora y bailarina.



Si bien la vedette y la modelo compartieron sus orígenes en los medios como modelos y vedettes, según dijo Ritó su vínculo se tensó porque su hasta el momento amiga la empezó a ignorar.



Tras permanecer alejada de la farándula argentina por un buen tiempo, María Eugenia volvió al ruedo mediático y en una de sus primeras notas manifestó:

"¿Saben las veces que le escribí en el Instagram y ni me respondió?. Le ponía, ‘Hola, Jesi, ¿qué tal? ¡Fuerza!’. ‘Qué buena onda que tuviste a la nena’. La llamé para que me dé una mano y no me respondió, y yo le di una mano".



A partir de semejante escándalo, Ritó confesó que anteriormente hubo una situación que las enfrentó anteriormente:



"Jésica me llamó y no terminó muy bien, le pregunté si su pasado la condena. Ella me hablaba encima, le dije que es una maleducada. La respeto pero yo no le estaba hablando mal. Jésica vino a mi casamiento y yo sé muchas más cosas de ella…Pero no las voy a decir. Mi vida no depende de ella".