Jésica Cirio habló de la supuesta infidelidad de Insaurralde: mirá qué dijo

View this post on Instagram

Acu00e1 va la rutina prometida para que hagan glu00fateos en casa! Su00f3lo necesitan tobilleras con peso, aunque pueden hacerlo sin nada tambiu00e9n! ud83eudd29 u2022 Principiantes: 3 vueltas u2022 Intermedio: 5 vueltas u2022 Avanzados: 8 vueltas ud83dudc49ud83cudffc Despueu0301s de la rutina comu00ed pancakes con @ampkprotein, que es proteu00edna vegetal sabor chocolate! Se la agrego siempre a las colaciones porque me ayuda a alcanzar la ingesta diaria de proteu00edna recomendada por mi nutri ud83dude4fud83cudffc Tambieu0301n aporta minerales quelatados @quelatok para mejorar el pelo, la piel y las unu0303as! u2728 Podeu0301s pedirla en farmacias de todo el paiu0301s y en @nutrisuplear con mi descuento usando el cou0301digo JESI ud83dudc49ud83cudffc Siempre consulta con tu meu0301dico o nutricionista antes de consumirla!