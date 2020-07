¿Hubo trío Ritó y Marido-Cirio? Mirá qué dijo la esposa del intendente

María Eugenia Ritó es, se sabe, una de las lenguas filosas de la farándula.

La pulposa vedette no tiene empacho en decir lo que piensa de cualquiera, y a veces, para convertirse en un arma de destrucción masiva llevando en lugar de explosivos, indiscreciones.

Esto no sabemos si es una infidencia, o un cuento, pero pasó.

Tiempo atrás la vedette insinuó que habían pasado situaciones realmente de película con su marido y la influencer fitness Jésica Cirio.

"Ella se hizo conocida por mí, por haber estado conmigo y con mi marido. ¡Ahora se hacen todas las señoras! ¿Sabés las veces que le escribí por Instagram y ni me respondió? Le tiré buena onda porque había tenido a la nena en 2017, la llamé para que me dé una mano y nada. Una vez me respondió y después nunca más", contó enojada Ritó.

"Yo la conozco a Jésica Cirio. Si tengo que contar de donde la conozco..., yo la conozco desde antes de que empezara en la tele, pero no voy a ser mala. La conocí una vez que hacía de stripper en la casa de un amigo mío. Yo la vi y le dije a mi marido que me gustaba. Un día vino a mi casa y me decía que le gustaban mis zapatos. `Me muero, ojalá algún día yo pueda llegar a ser como vos´, me decía", contó Ritó en su momento.

Pero antes de que se pregunten los hombres por qué a algunos tanto y a otros tan poco, repasemos la respuesta de la conductora de La Peña del Morfi: "No sé qué pasó ni me interesa, me da lástima. Yo tenía buena relación con ella, ella trabajaba en la misma discoteca que yo en un momento. Cada uno tiene que hablar de sí mismo, yo animaba la matiné de ese boliche. Yo sé muy bien de dónde vengo, no tengo complejo de nada".