No te lo vas a imaginar: no es un pájaro, no es un avión, es...

ud835uddd6ud835uddeeud835ude01ud835uddf0ud835uddf5 ud835uddfaud835uddf2 ud835uddf6ud835uddf3 ud835ude06ud835uddfcud835ude02 ud835uddf0ud835uddeeud835uddfb! ud83dude09u26a1ufe0f Hace poco hice una encuesta en mis stories y me alegro saber que la gran mayoru00eda entrena PARA SENTIRSE BIEN y no para verse bien! ud83eudd19ud83cudffcu2604ufe0f La danzaud83eude70, el deporteud83cudfbe y el entrenamientoud83dudc5f me acompau00f1an desde chiquita, son mi modo de vida (quien me conoce, sabe). Mantenerme activa me predispuso siempre de la mejor manera, sobre todo en los peores momentos, en los q necesitas un horizonte para saber que todo va a volver a estar bien!ud83dude4cud83cudffb Verse bien, suele ser la consecuencia directa de mantenerse activo! Y esta bien! Pero disfrutar el camino del movimiento es mucho mu00e1s satisfactorio!ud83dude80u2665ufe0f . . Dejo secuencia del salto en stories para los haters q en cada post de salto creen q hay foto montaje ud83eudd26ud83cudffcu200du2640ufe0f