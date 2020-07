Esteban Lamothe se la jugó y dijo cómo hubiera sido la pandemia con Macri: "Un...

Entrevista en un programa de Mitre, haciendo un live en redes sociales, Esteban Lamothe, entre otros temas, se metió con la actualidad y la política.

El actor comenzó elogiando las medidas tomadas por Alberto Fernández. “Me gusta como el Gobierno está llevando adelante la situación", apuntó, aclarando que "estoy bien", mientras pasa el aislamiento.

Y prolongó el elogio. “Yo estoy de acuerdo y banco las decisiones que toma el Presidente, sobre todo, porque me gusta mucho su manera de ser, cómo habla, cómo piensa... Me gusta el peronismo conciliador, este peronismo nuevo. No me gusta la cosa más totalitaria, de ningún partido. Pero estoy totalmente a favor de lo que está haciendo Alberto. Y también entiendo que se puede equivocar. Esperemos que no. Esperemos que, finalmente, el costo que hayamos pagado, físico, emocional, económico, que todos lo estamos pagando, se justifique y digamos: 'Bueno, los argentinos tuvimos un año malo, con ira, tristes, pero salvamos la vida de 40 mil personas comparado con este país, este y este país'. Y ahí yo voy a estar orgulloso, contento y feliz de haberme comido este garrón que nos estamos comiendo todos

Con respecto a la chance de que la pandemia le hubiera tocado al país con la conducción política de Mauricio Macri, hecho que no ocurrió por pocos días, fue tajante: “Hubiese sido un desastre con Mauricio Macri de presidente. Me da miedo pensar, me da mucho pánico pensar qué hubiera sido de nosotros con Macri de presidente en esta pandemia. La estaríamos pasando muy, muy mal. De verdad”.