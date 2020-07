¡No le duran nada! Soledad Fandiño volvió a separarse

A Soledad Fandiño los hombres no le duran nada. No es una valoración, es información. Debe aburrirse rápido, o no le dan lo que ella necesita.

Primero fue su sonado noviazgo con René, el cantante y compositor de Calle 13, conocido en el ambiente musical como Residente.

Tras esa ruptura formó pareja con Nacho Lecuona, allá por enero, que duró poco.

Luego recomenzó su vida amorosa con el empresario Martín Brenna. Y lamentablemente también esta unión llegó a su fin.

Cómo casi siempre, quién tiene algo para decir del tema es una de las lenguas más filosas de los chimentos en Argentina, Yanina Latorre.

"Era una pareja hermosa, el noviazgo comenzó en febrero en Miami. Después volvieron y en la cuarentena se fueron a vivir juntos. Pero hace un mes él se fue de esa casa porque dijo que 'ella no es lo que era'. Al parecer él dijo que ella es muy celosa y posesiva", expresó la panelista.

"Ella borró todas las fotos que tenía con él en su Instagram y encima dice que nunca estuvieron de novios, pero vivían juntos", cerró.