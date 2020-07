"Lo que disfruté comiendo…": Ivana Icardi enfrentada con sus seguidores por su peso

Esta semana, Jimena Barón fue duramente criticada por su aspecto físico y esta vez, Ivana Icardi también fue punto de fuertes comentarios en las redes sociales luego del cambio físico que tuvo en pocos meses al engordar 14 kilos.



A pesar de los kilos subidos, se lo tomó con humor: "¡Casi 14 kilos! Madre mía, es que lo noto. Mi marca registrada eran los flotadores y el culo gordo y ahora no hay nada de eso".Declaró en el programa de TV que participaba.



Sin embargo, comenzó a subir nuevas imágenes de su cuerpo pero fue duramente criticada en redes sociales por los cambios físicos y se animó realizar un descargo.



"Desde que llegué de la isla no he parado de leer comentarios como: ‘Te tienes que cuidar, no engordes, que no te pase factura el efecto rebote’. ¿Les soy sincera? Después de estar 3 meses sin comer todo lo que me apetecía, me fue inevitable llegar y que el cuerpo me pidiera todo eso por lo que moría y no podía comer. Quizás lo hice de manera descontrolada…¿Que he engordado? Sí, recuperé todos los kilos que perdí y más, pero lo que he disfrutado comiendo no tiene precio"