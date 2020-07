"El gran premio de la cocina" salió a dar explicaciones por el uso de una especie en extinción

View this post on Instagram

u00a1Menu00fa para hacer con los chicos! u00a1u00a1ELEGIDO POR USTEDES!! ud83dude04ud83dude04 Estamos felices de que ustedes formen parte de #gpcocina. Por eso te dejamos este sencillo paso a paso para hacer estas caritas de papa @iacub.cocinaconvoz Ingredientes: pure de papas, sal, queso rallado, almidu00f3n de mau00edz, harina, pan rallado, huevo, aceite para freu00edr. 1- Hacer un puru00e9 de papas y estirarlo sobre una placa para que se enfrie. 2- Una vez que le bajo la temperatura un poco, agregar el almidu00f3n de mau00edz, harina y el huevo. 3- Mezclar bien y agregarle por u00faltimo el pan rallado. Debe quedar una masa facil de manejar. 4- Estirar sobre la mesada arriba de papel manteca o film, cortar las caritas con cortante (enharinado) y hacer la carita 5- Llevar a la heladera para que tomen fru00edo y de esta manera reaccionen mejor cuando los sumerjan en aceite caliente. Tambiu00e9n pueden hacerse al horno. Al sacarlas, dejar en papel secante, salar y servir. u00bfQuu00e9 cocinan con los chicos ustedes? Los leemos!!ud83dudc47ud83dudc47