Barby Franco, en 'modo extremista': mucho por un lado y poco por otro

View this post on Instagram

ud835udddaud835udde5ud835uddd4ud835uddd6ud835udddcud835uddd4ud835udde6 ud835udde3ud835udde2ud835udde5 ud835udddfud835uddd4 ud835udde1ud835udde2ud835udde7ud835uddd4 @holaarg @holacom ( no puedo creerlo ) ud83eudd27