Romina Malaspina estuvo en una "fábrica" de coronavirus: mirá cómo le dio el hisopado

Telefé se ha convertido en el canal de televisión que, por mucho, registra un alarmante número de casos de coronavirus.

Desde Lizzy Tagliani a Andy Kusnetzoff, pasando por una pila de invitados, entraron sanos y se fueron infectados.

Al programa del ex CQC fue la chica del momento, la conductora del noticiero nocturno de Canal 26 Romina Malaspina.

Tras el positivo de coronavirus del conductor de PH, la ex Gran Hermano, lógicamente, fue a hacerse el test.

"Me acabo de enterar y estoy averiguando cómo hacerme el hisopado. Si me lo pueden hacer en casa mejor, así por las dudas no pongo en riesgo a nadie. Yo estoy sin síntomas, ni nada, así que vamos a ver qué pasa", había anunciado.

"Estoy en cuarentena en casa. Estoy bien de salud, estuve hablando con expertos y no hay síntomas. Siempre estuvimos con la distancia social, siento que no me contagié", señaló más tarde, optimista.

Finalmente, informó que "para que se queden todos tranquilos, anoche a la 1 de la mañana vino el médico a casa a hacerme el testeo rápido. El resultado dio negativo"