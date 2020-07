¿Querés saber si el fitness sirve o no sirve? Mirala a Jesica Cirio y comenzá a...

View this post on Instagram

Cuando empecu00e9 a entrenar hace muchos au00f1os atru00e1s simplemente buscaba un objetivo estu00e9tico. Despuu00e9s de todo este tiempo de llevar este estilo de vida me di cuenta de que no era necesario hacer esfuerzos a corto plazo, sino que era mejor mantener buenos hu00e1bitos por mucho tiempo ud83eudd29 Ademu00e1s, encontru00e9 en el fitness una forma de ganar salud y prevenir enfermedades, ni hablar de lo bien que me hace emocionalmente!!! ud83dude4fud83cudffc Para llevar adelante un estilo de vida sano por tanto tiempo es importante conocer tu cuerpo y alimentarte bien! Yo complemento mis macros con la proteu00edna de origen vegetal @ampkprotein, que tambieu0301n aporta minerales quelatados @quelatok para mejorar el pelo, la piel y las unu0303as! u2728 ud83dudc49ud83cudffc Podu00e9s pedirla en farmacias de todo el pau00eds y en @nutrisuplear con mi descuento usando el cou0301digo JESI ud83dudc49ud83cudffc Siempre consulta con tu mu00e9dico o nutricionista antes de consumirla!