¡Bomba!: Laurita Fernández no se guardó nada y contó intimidades de su relación con Cabré

Laurita fue muy clara a la hora de referirse a la personalidad posesiva que se le adjudica a su ex y cortó con cualquier especulación contando su propia experiencia.



A tres meses de su separación y con un panorama que parecería indicar que ya no hay retorno en la pareja, Laurita Fernández habló de su presente sentimental y de sus expectativas en relación a su futura relación pero, ¿qué fue lo que los separó definitivamente?



Sin querer ahondar demasiado, indicó: "La decisión de separarnos fue mutua.Lla cuarentena te obligaba de alguna manera a tomar distancia y como veníamos... decidimos tomarnos un tiempo. Después hubo cosas personales, ya no proyectamos la vida de la misma manera".



"Él no fue para mí un novio al pasar, me imaginaba nuestro futuro de otra manera... capaz creíamos que éramos re compatibles pero él empezó a desviarse un poco de lo que proyectamos juntos y yo me mantuve... pero está todo bien. Quiero de verdad que sea feliz, le deseo lo mejor".



Y sumó: "Insisto, quiero dejarlo en el plano privado. Hay cosas que no veíamos del mismo modo, había proyectos completamente distintos y aunque no sé bien qué quiero de mi vida, no me puedo amoldar a sus nuevas condiciones".