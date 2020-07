Romina Malaspina confesó tener una entrevista engañosa: "Su intención no era laboral"

Romina Malaspina fue una de las cuatro invitadas de este sábado por la noche a PH, y relató el incómodo momento que le tocó vivir cuando un hombre la citó a una entrevista de trabajo pero luego le demostró que en realidad ese no era su motivo.



La hermosa modelo avanzó al famoso y polémico "punto de encuentro" cuando el conductor planteó la consigna sobre "una cita que terminó mal".

A post shared by ROMINA MALASPINA ud83cudde6ud83cuddf7 (@romimalaspina) on Jul 11, 2020 at 2:38pm PDT

La célebre "chica del top" dio un paso al frente pero aclaró que en realidad es una cita que no fue cita y fue fallida porque fue engañada.



“Me lo habían planteado como una reunión de trabajo en una supuesta oficina donde había un set de grabación, voy pero me termino dando cuenta que el chico me había hecho todo un chamuyo desde una semana antes hablando de un proyecto .Cuando veo que la intención no era laboral. Fue como ‘bueno, ¿te querés tomar un vinito?’ y yo estaba totalmente incómoda, decía ‘bueno, empecemos a hablar de proyecto‘. Me terminé yendo y esta persona quedó como cruzada porque estaba segura de que con ese engaño iba a llegar a pasar algo. Pensé ‘no pude haber caído en esta tontería’”, dijo contundente Romina sobre el mal momento que le tocó vivir.