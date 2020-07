¿Problemas de pareja en cuarentena?: Mirá como lo resuelven Noelia Marzol y su novio

Noelia Marzol y su novio, el futbolista Ramiro Arias han diseñado una nueva forma de evitar una ruptura: “Se llama Tiempo Fuera la estrategia para no pelearnos. Estamos discutiendo fervientemente y alguno de los dos dice ‘pido’. Y cada uno va y hace la suya”, explicó la actriz por radio y detalló: “Cuando cada uno pudo bajar los ánimos recién ahí seguimos hablando”.



Según confesó Marzol, por lo general es ella la que termina cediendo en la discusión: “Siempre soy yo la que da el brazo a torcer. No hay una vez que haya sido él". Fue entonces que el futbolista apareció a cámara y reconoció: “Sí, totalmente. Siempre viene ella”.

Recientemente, la actriz habló de sus deseos de ser madre soltera, sin su novio:



"Siempre me proyecté como madre sola. Me gustaría que haya una persona que cumpla el rol de padre pero que sea una decisión absolutamente hecha desde el amor, pero no pienso en el padre ideal... por ahora lo haré sola. Yo no quiero obligarlo a cumplir un rol que no tiene ganas pero tampoco se opone a mi deseo, siendo que tengo muchas ganas y una edad que me hace querer".