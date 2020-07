La ex de Sergio Denis presentó nuevo novio: ¿es el doble de Andrés Calamaro?

Verónica Monti alcanzó cierta celebridad tras el accidente de su pareja, el cantante Sergio Denis.

Hasta ese momento, sólo los muy cercanos al artista conocían a fondo la relación. El perfil de la pareja era bajísimo.

Pero tras la tragedia que finalmente causó, mucho tiempo después, el deceso del intérprete, a Verónica Monti se la vio en manos de otro hombre.

Según la mujer, "con Diego nos conocemos hace un año pero nunca pasó nada, era vecino, me hablaba, me decía piropos por la calle y un día nos pusimos a hablar y en medio de la cuarentena me lo reencontré cuando salí a recrear a los chicos (Franca y Salvador). Yo no estaba negada a encontrar el amor pero todos saben que tengo una mochila muy pesada, pero Diego es un gran hombre que supo entenderme acompañarme y es un amor de persona”.

Sin embargo, los chimenteros no la pueden dejar disfrutar tranquila del momento, y comenzaron a recordar las versiones que indicaban que, con Denis internado y en coma, el que la estaría "ayudando" a salir del dolor era Marcelo Di Costa, un doble de Andrés Calamaro que se dedica a interpretar temas del cantante de Los Rodríguez en boliches y eventos.