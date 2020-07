Christophe y Samanta se cruzaron en un programa de televisión: mirá que se dijeron

Christophe Krywonis, uno de los jurados de Bake Off, dialogó en PH, Podemos hablar (Telefe) con Samanta Casais, la participante de Bake Off descalificada luego de haberse consagrado ganadora del reality el domingo pasado. En un momento de la noche de este sábado, durante la emisión del ciclo, se realizó una videoconferencia con la concursante. “Fue complicado lo de las redes sociales, la crudeza los comentarios, que se fueron de tono”, reconoció la joven pastelera. El jurado del ciclo también de Telefé fue más rotundo: “Se fue al carajo mucha gente de los medios con lo que dijeron de Samanta. Los haters también, pero a ellos los alimentaron los medios”.

Krywonis destacó la actitud de la concursante de asumir su error y su tranquilidad frente a la polémica. “Sabés -le dijo directamente a Casais- que a los jurados y también a Paula (Chaves) en el último programa lo que nos preocupaba es cómo te afectaría todo a vos. Queríamos que no hiciera tanto mal”. Samanta le contestó que le hizo bien concurrir a dar la cara, cuando le avisaron que le quitaban el título. “Venía cargando una mochila llena de piedras. Y después de ir, esa noche pude dormir en paz. La primera noche en mucho tiempo... No tenía obligación de ir, pero lo creí necesario. Por respeto y porque cuando cometés errores hay que asumirlos”.

Luego Krywonis, elogió a Samanta y al resto de los participantes que tienen capacidad para decir su verdad sin ofender. Y en ese marco rescató a quien finalmente resultó ganador, Damián Pier Basile porque, dijo, “cascoteado por periodistas para que destrozara a Samanta no dijo nada malo: esta generación manda un buen mensaje que tiene que ver con la compasión y con no aprovechar cualquier cosa para hacerse notar”. Finalmente, indicó que Casais hacía unas tortas “de la p... madre”. En otro tramo de la charla, el reconocido chef tuvo que contestar una contundente pregunta de Andy cuando le consulto a que pastelero elegiría entre ella y Damián para su futuro restaurante. Y el francés salió airoso: “a ella porque el ganador de Bake Off vive en Rosario”.

Samanta en una de sus tantas entrevistas durante la última semana había revelado que sufrió mucho por los ataques que recibió en las redes sociales: “Fue difícil los últimos 15 días, fue tremendo. Lo que más me afectó fue el ciberbullying. Me tuve que aislar sin teléfono, sin redes, porque me estaba destruyendo, estaba en el suelo y me seguían dando. No hubo piedad de nada. Hay un montón de personas que sufren ciberbullying y bulling en los colegios. Es un tema que como sociedad deberíamos rever un poco porque no está bueno”.

“Hace 4 meses era una persona normal que iba a laburar, hacía tortas en mi tiempo libre. Y de la noche a la mañana salís en todos lados, un montón de gente te ve, no estás acostumbrado y menos al odio que generó. Yo comparto que a todo el mundo no le vas a caer bien, pero de ahí al odio desmedido... Mi mamá ha recibido mensajes horribles hasta deseándonos la muerte”, comentó días atrás en el ciclo Perros de la calle (Radio Metro).

Recordemos que hace una semana, la producción de Bake Off determinó que Samanta Casais mintió en su declaración jurada al ingresar al reality y que no era una pastelera amateur, requisito indispensable para participar. De esta manera, a pesar de haber sido consagrada campeona del programa grabado el año pasado, el jurado decidió descalificarla y consagrar a Damián Pier Basile, quien se quedó con el premio de 600 mil pesos.

En ese último episodio que marcó altos niveles de audiencia, Casais se mostró dolida pero respondió con cordialidad: “La pasé muy mal por todo lo que se dijo de mí, sobre todo en las redes sociales. Ha sido todo muy cruel para mí, pero eso no quita que lo que haya vivido en la carpa fue maravilloso. Cometí un error, soy humana y lo admito. Pido disculpas y quiero que quede claro esto: no soy profesional pastelera, no estudié pastelería y mucho menos trabajé de eso. Mi conocimiento con la cocina o el acercamiento a la cocina fue limitado. Fue con un pequeño emprendimiento familiar”.

Damián, entre la sorpresa por el anuncio y la felicidad por la consagración, recibió los elogios del jurado y dijo: “Estoy dentro de todo contento por este reconocimiento, más allá de que la situación no haya sido la ideal. Les quiero agradecer la decisión que tomaron, estoy muy feliz. La gente creía mucho en mí pero yo no me la creía, y sé que es un empujón enorme para lo que es mi futuro con la pastelería, que tanto amo”.

Sin embargo, más allá de la coronación, el campeón reconoció horas más tarde en diálogo con Teleshow: “No fue el nivel de euforia que hubiese tenido si se daba todo de otra manera, sin embargo estoy muy feliz de que haya sucedido. Fue la decisión correcta por lo que vimos todos. Se dijeron muchas cosas en las redes. Ella nunca fue profesional pero cometió el error de omitir ciertas cosas y eso fue lo que la dejó afuera, pero eso no la hace mala pastelera ni mala persona ni muchas otras cosas que han llegado a decir”.