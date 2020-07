Christophe respondió incómodo sobre quién contrataría para su restaurante: ¿Damián o Samanta?

View this post on Instagram

Estoy listo y concentrado. Showtime! . Mi agradecimiento a todos los que siguen u0026#34;Bake off Argentina, el gran pastelerou201d donde soy uno de los 3 jurados con @pamemvillar, @dbetular sin olvidar a nuestra anfitriona de lujo @chavespauok . Los invito a acompau00f1arnos como siempre los pru00f3ximos u00faltimos dos programas. El concurso tiene una resoluciu00f3n genuina y transparente. El espu00edritu alegre y el compau00f1erismo que caracteriza al programa desde el primer du00eda no se mancha. . Para terminar quiero citar el cierre del comunicado de prensa que hizo Turner International Argentina. Me pareciu00f3 muy piola. u201c...apelamos a la mesura de quienes participan con sus publicaciones en redes sociales, teniendo en cuenta que detru00e1s de cada concursante hay una persona y una familia que pueden verse afectadas.u201d . Les cuento que me es imposible responder todos sus mensajes y comentarios. Nos vemos el domingo a las 22.30 en #BakeOffArgentina por @Telefe. Gracias. . . ud83dudcf7 @juanparonetto