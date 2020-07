Militta Bora habló de la reconciliación de Jimena Barón y Osvaldo: "Es un tipo...

Militta Bora fue pareja de Daniel Osvaldo, el futbolista de Banfield, cuando el rompió su relación con Jimena Barón.

Cuarentena mediante, Barón y Osvaldo que juntos tienen un hijo, aparentemente se han reconciliado.

Y Bora cargo contra el futbolista.: "De Daniel no tengo nada para decir, ya quedó claro que es un tipo agresivo. Me ha insultado en redes, eso salió en los medios y lo vieron, y queda a la vista la clase de persona que es un tipo que es así”.

“Lo sufrí porque yo no dimensionaba, para mí él era un novio más, fue una historia apasionada pero no me daba cuenta de que yo decía cualquier cosa y me estaba viendo todo el país. Después entendí que eso me perjudicaba”, agregó.

“Yo era muy tímida y no saber comunicarte o tener miedo te hace parecer agreta. En eso crecí un montón. Hoy en día no me pongo tan nerviosa cuando doy una nota y puedo hablar más tranquila y expresarme. Era muy insegura y tenía esa postura de agrandada, como que no me importaba nada… Pero lo hacía porque era la armadura que tenía al no saber manejar la situación”, afirmó.

“Me parece genial, es una alegría para la humanidad que las parejas se arreglen y que puedan aprender. En ese sentido, yo no juzgo. En cuanto a Jimena me parece re bien porque además tienen un hijo chiquito… Es una familia que se recompone”, reflexionó.