Ejemplo: una ex Miss Colombia recién amputada baila merengue y lo publica

Daniella Álvarez, modelo y presentadora colombiana que en 2011 ganó el concurso de belleza nacional, publicó este lunes en su cuenta de Instagram un video en el que aparece bailando merengue con su hermano... a solo tres semanas después de someterse a una cirugía en la cual le amputaron la pierna izquierda.

"Poniéndole swing a la vida con mi parejo favorito. ¡No importan las dificultades! ¡Debemos ser resilientes en la vida!", reza el post.

La amputación le fue practicada a Álvarez tras determinar los especialistas que su pierna no volvería a funcionar, puesto que no recibía suficiente sangre. "Yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional y tener la opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, bachata, nadar, correr y hacer todas las cosas que me gustan", comentó entonces la joven, quien comparte con sus seguidores muchos detalles de su proceso de recuperación.