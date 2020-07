Bella Hadid cargó duro contra Instagram por censurarle una publicación en la que hablaba de...

La modelo Bella Hadid ha exigido explicaciones a Instagram por eliminar una publicación suya compartida este martes en Stories. La historia incluía la foto del pasaporte estadounidense caducado de su padre, que nació en Palestina, acompañada de la frase "Estoy orgullosa de ser palestina".

Sin embargo, la red social, perteneciente a Facebook, esgrimió que la publicación infringió sus normas comunitarias sobre "acoso y bullying" y la retiró, agregando que no permiten publicar en su plataforma contenidos que incluyan "violencia gráfica", "lenguaje que incita al odio, acoso y bullying" o "desnudos y actividad sexual".

"¿No se nos permite ser palestinos en Instagram?"

"¿Qué parte exactamente de mi orgullo por el lugar de nacimiento de mi padre, Palestina, es 'bullying, acoso, violencia gráfica o desnudos sexuales'?", se preguntó Hadid.

"¿No se nos permite ser palestinos en Instagram? Para mí eso es bullying", agregó. "No pueden borrar la historia silenciando a la gente. Esto no funciona así", escribió la modelo, conocida por dedicar sus publicaciones con cierta frecuencia a Palestina y cuya postura sobre el tema no es ningún secreto.

En 2017 Hadid incluso participó en una marcha en Londres para mostrar su rechazo a la decisión de Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel, declarando después que "el tratamiento del pueblo palestino es injusto, unilateral y no debe ser tolerado".

No obstante, dado que las normas de Instagram también prohíben compartir contenidos que el usuario "no tiene derecho a publicar", bien pudiera ocurrir que la foto del pasaporte de otra persona, aunque sea del propio padre, suponga una violación de esa regla.