Revelan que hay tres mujeres interesadas en Marcelo Tinelli luego de su separación con Guillermina Valdés

La noticia de la ruptura entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés sacudió al mundo del espectáculo. Fue el mismo conductor el que a través de su cuenta de Instagram sacó a la luz la ruptura el pasado domingo. Aunque para muchos fue sorpresivo, luego se empezó a conocer que dentro de su entorno más íntimo esto se veía venir.

En este marco, Luis Ventura fue más allá y reveló datos que hasta el momento nadie imaginaba. Lo hizo en diálogo con Guillermo Andino y Pia Shaw para “Informados de Todo” y dejó boquiabierto a más de uno. Según el periodista especializado en farándula, luego de la ruptura, para Marcelo Tinelli “hay tres candidatas, dos del mundo del espectáculo y una millonario, ya les digo”.

Sin embargo, aclaró: “Si las versiones son ciertas o no yo no lo sé, por eso no voy a dar los nombres, pero ya hay 3 mujeres haciendo fila”. A pesar de los recaudos, Ventura se animó a dar más información al respecto: “Dos de ellas son personas que aparecieron en Bailando por un sueño y la tercera no tiene reconocimiento público, pero sí muchos millones en el banco”.

Ante esto, el notero del programa le preguntó: “Pero ¿relaciones virtuales me quiero imaginar no?”. Entre risas, Ventura dejó a entrever que el Cabezón habría hecho la vista gorda a la cuarentena para poder encontrarse con ellas.