Mirá que tuvo que hacer Romina Malaspina tras salir con su polémico look en televisión

Romina Malaspina recordará este hecho como un antes y un después.

Cuando la ex Gran Hermano salió conducir su noticiero de Canal 26 con un top calado y pezoneras no sospechaba que se generaría semejante repercusión.

Según la modelo, no supo calcular que por la iluminación del estudio la imagen que daría sería la de una mujer sin ropa interior debajo de la prenda.

Esto le trajo más de una discusión, pero también miles y miles de nuevos seguidores, y puntos de rating que le permitieron, por ejemplo, superar a TN.

Fue tal la explosión de la figura de la joven, que, desbordada, decidió dejar de atender su teléfono.

Mirá qué escribió:

"Chicos les pido mil disculpas a todos los medios que me están contactando por notas y demás; pero sabrán comprender, que literalmente, es imposible leer todo esto. Todos los mails, instagram md, whatsapp. Posta no es que no quiera o me crea nada, pero estoy totalmente saturada, se fue todo de control y voy a dejar mi celular en stand by por una semana, porque no puedo atender 800 números que no conozco. Por lo tanto, sigo haciendo mi trabajo en canal 26. Gracias por entender"