Rocío Marengo envuelta en otro escándalo: ¡la denunció la ex de su novio!

Rocío Marengo es una modelo argentina prácticamente radicada en Chile.

El suceso mediático y laboral que consiguió en el país vecino nunca pudo ser conseguido en la Argentina.

La modelo protagonizó el fin de semana pasado un hecho muy polémico, que se supo por la denuncia de la ex de su novio.

Marengo está en pareja con el empresario Eduardo Fort, hermano del fallecido Ricardo Fort, el último Día del Padre asistió a la casa de su novio.

La ex de Fort, Karina Antoniali, estalló ante las fotos que mostraban a la pareja con las hijas de Antoniali, sin distanciamiento ni nada que se le pareciese.

De paso, le pasó alguna factura: "'Yo lo deje a Eduardo hace cinco años porque lo dejé de amar y me dijo te vas de al lado del rey y pasas a ser una plebeya, y dicho y hecho después de 25 años no me dejo ni un departamento’’.

''Eduardo me está haciendo la vida imposible, en el 2015 arreglamos un dinero por los chicos y recién este mes me aumentaron un 70%, mis hijos no viajan más a esquiar ni viajan en aviones privados, y tuve que salir a laburar’’, agregó.

De paso le dio duro también a Marengo: ''Me enteré por una amiga que le dijo que siempre voy a ser el amor de su vida y a Rocío la llama 'Esta chica'''.

''Jamás me crucé a Rocío, me enteré que ahora le está pidiendo que le regale un auto, a mí me regalaba un auto todos los años, un reloj, todo’’; y agregó que no quería seguir hablando de Rocío.

''Me reservo, no voy a hablar de esa persona, conozco a muchas personas que salieron con ella. Se al igual que ustedes, lo que ella hace en Chile, tiene amigos’’, concluyó.