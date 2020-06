Mirá con qué volvió Sol Pérez a deleitar a sus fans: imperdible

View this post on Instagram

20u201d de trabajo por ejercicio, 4 vueltas ! Vamos ese luuuunes, que se pudra todo. Entren a @bigg.fit pidan la app y como objetivo ENTRENAMIENTO SOL PEREZ, TODOS LOS Du00cdAS RECIBu00cdS MI RUTINA CON PEOFES QUE TE AYUDAN Y CLASES ONLINE.