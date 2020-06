Cazzu furiosa: mirá el video en que dijo que no tiene...

La trapera Cazzu debió salir en las redes sociales con un video a desmentir un rumor que era una fake news.

En algunos medios trascendió que había dado positivo para Covid 19.

La cantante aseguró que demandará a los medios que difundieron la noticia.

Además contó lo al que la pasó su familia.

“Nada. Estaba durmiendo y me llama todo el mundo súper asustado. Y yo me cago del susto, porque a mi mamá le agarra un infarto, a mi papá dos y a mi abuela cinco. Todo porque a alguien se le ocurrió sacar una noticia donde dice que yo tengo coronavirus. No sé, no sé qué les pasa por la cabeza, loco. ¿Están muy aburridos? La cuarentena les está haciendo muy mal. Es muy grave lo que hacen. Los medios de comunicación y estas revistas estarán todas demandadas por difundir noticias que no tienen ni lo más mínimo... no sé, loco. ¿De dónde sacan los datos? ¿Del culo? ¿Qué les pasa?”, dijo.

Escuchala.