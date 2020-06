¡Qué culebrón! el audio de una participante de Bake Off contra Samanta y el programa

Continúa el escándalo que surgió los últimos días en Bake Off, el ciclo que conduce Paula Chaves por la pantalla de Telefe y que fue grabado a mediados del año pasado. La semana pasada circularon fuertes versiones de un posible fraude que beneficiaría a Samanta Casais, una de las participantes que sigue en carrera para consagrarse como la mejor pastelera amateur de la Argentina. Justamente la polémica se generó cuando comenzó a ponerse en duda si ella realmente es una pastelera amateur: requisito indispensables para participar del programa.

Se viralizaron imágenes que la muestran trabajando en una confitería, y también presentando sus trabajos como pastelera en televisión. Además, la joven publicó fotos en las que muestra que recientemente realizó refacciones en su cocina. Distintos usuarios, tomaron ese material como indicio del destino que le habría dado a los 600 mil pesos que entrega como premio el reality gastronómico.Por otro lado, en las últimas horas, se viralizó un audio de Agustina Guz en el que cuenta que recientemente hizo una videollmada con Damián Pier Basile y Samanta. “Está todo como muy revolucionado porque vos pensá que todo lo que salió de Sami hace que el programa parezca todo una mentira, y yo lo viví. Yo sé que no fue una mentira y todo lo que hicimos para estar ahí”, comienza diciendo una de las semifinalistas.

“El tema es que ayer ella nos hizo una videollamada a mí y a Damián, porque nosotros hacemos todo juntos. Nos hizo la videollamada diciéndonos que ella en Café San Juan solo sacaba las entradas, llorando, diciendo que no era pastelera, haciéndose la no sé qué, y yo ‘pobre, la está pasando re mal’. Damián estaba atacándola y yo le decía ‘no hagas leña leña del árbol caído’. Y a la tarde me llega que tuvo su propia pastelería. Me llegan las fotos y el video en el que lo nombra, y dice ‘vayan a comprar mis postres’. O sea, y yo digo, ¿puedo ser tan estúpida de defender de seguir defendiendo a alguien que es indefendible?”, continúa el audio que envió Agustina. Se desconoce el destinatario de dicho mensaje.

Luego, hizo una fuerte denuncia contra la producción del reality gastronómico. “En el medio, los que caen son los de la producción. Los de Turner la seleccionan, y se quieren salvar todos. Y entonces ‘todos eran profesionales, arruinemos a todo el mundo, para que no caiga ella sola’. A mí me saltaron a bardear con que supuestamente era profesional, con un CV que armaron. Yo hice un curso en 2010, y lo dije en la producción, que no tiene un título oficial, se lo dije a la producción. Me bardearon en Twitter y lo contesté, ahora está todo el mundo bancándome. Es como ‘revoleemos mie... para todo el mundo’ por un quilombo de canales. Se están metiendo con nosotros cuando no tenemos nada que ver”, aseguró.

“Y lo de Samanta, no sé si es boluda, cínica o si los de la producción se están haciendo los boludos y lo sabían y no nos dijeron nada. Es competencia desleal, Damián está sacado”, concluyó Agustina Guz.

Escuchá el audio: