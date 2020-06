Mirá cómo se envició Moria Casán con la hidrolavadora: "Es un gran...

Moria Casán fue entrevistada por el ciclo Los Ángeles de la Mañana, que conduce Ángel de Brito.

En la entrevista, la vedette y conductora se explayó sobre un fetiche que adquirió en estos tiempos difíciles.

"Todavía no me mandaste tu foto con la hidrolavadora, que es un tema que me tiene preocupado. Me dijiste que estabas todo el día con la hidrolavadora"; dijo de Brito.

A lo que La One respondió: "La hidrolavadora, que por supuesto me vino de regalo, de canje como todo lo que tengo, no canjeo la respiración porque no sé... pero es como un gran consolador. Además, como vibra, me siento una obrera. Me agarró un ataque de chongo y riego y lavo hasta el agua. Lavé mi camioneta y quedé extenuada".

Para reflexionar.