"Jujuy" se puso picante y desnudó toda su intimidad: ¿te animás a conocerla?

Recién separada del tenista tandilense Juan Martín del Potro, la modelo y conductora Sofía "Jujuy" Jiménez se animó a un picante ida y vuelta con sus seguidores de Instagram que dejó a todos con la boca abierta.

La belleza jujeña aceptó responder las jugosas preguntas de sus seguidores y terminó confesando dónde y a qué hora le gusta tener relaciones, entre otras cosas....

Una de las preguntas que le hicieron fue cuál era su posición preferida en la cama, a lo que la modelo respondió "¡No me pregunten esas cosas! O sea, separada, cuarentena. No da."

Sin embargo, ante la insistencia de sus fans, Sofía confesó que el sexo sirve para relajar y que es bueno tenerlo antes y después de una situación tensa. "Hace bien", dijo pícara.

Con el correr de las preguntas la conversación fue subiendo de tono al punto en el que le preguntaron ¿Cuál es el lugar público en el que te gustaría tener una fantasía sexual?, a lo que la morocha respondió: "He cumplido varias de mis fantasías, no sé si tengo ahora una nueva. En un ascensor, en la playa fue increíble y en un balcón, de noche, al aire libre"

"¿Cuántas veces por día? ¿Mañanero o noche?", retrucaron sus seguidores. Y ya en el baile, la jujeña respondió "Me hago la canchera con las preguntas y después me da vergüenza responderlas. No importa la cantidad sino la calidad. ¿Entre noche o día? Si es a la mañana, no vas a tener excusas para andar con una mega sonrisa. Y a la noche es como la mejor forma de cerrar el día. Resumen: siempre está bien"