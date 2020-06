Wanda Nara y la confesión mas esperada sobre las cirugías estéticas: "Siempre tuve la misma"

Casada de las especulaciones y de las críticas, la actual esposa de Mauro Icardi hizo referencia a su cambio de imagen y a sus operaciones. Al respecto, en diálogo con la reconocida revista Gente dijo lo que todos querían saber.



"Todo el tiempo leo en Instagram que me operé la nariz. Y sí, fue a los 19 años, cuando jugando hockey recibí un palazo que me rompió el tabique hacia adentro, en tres partes. Tuve que ir a cirugía de nariz y de amígdalas, por no poder respirar bien".